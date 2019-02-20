Уже завтра в кинотеатрах Apollo! Российская комедия «Громкая связь» заставит жителей Эстонии хохотать

Они - твои лучшие друзья! С ними ты можешь быть самим собой, можно не притворяться, они примут тебя таким, каким ты есть, всегда поддерживая и по-настоящему помогая. Ты знаешь, их так долго, что даже не помнишь, когда впервые их встретил, а те веселые вечера или даже совместные ночи такие интересные! Вы так много пережили вместе, и, кажется, так хорошо знаете друг друга, что можете рассказывать все и быть понятым ... но ...