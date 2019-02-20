Уже завтра в кинотеатрах Apollo! Российская комедия «Громкая связь» заставит жителей Эстонии хохотать

Они - твои лучшие друзья! С ними ты можешь быть самим собой, можно не притворяться, они примут тебя таким, каким ты есть, всегда поддерживая и по-настоящему помогая. Ты знаешь, их так долго, что даже не помнишь, когда впервые их встретил, а те веселые вечера или даже совместные ночи такие интересные! Вы так много пережили вместе, и, кажется, так хорошо знаете друг друга, что можете рассказывать все и быть понятым ... но ...
Все было бы хорошо, если бы не та игра в откровенность, в которую решили поиграть семеро старых, добрых друзей - три супружеские пары и один холостяк, слегка опьяненные, выпитым за ужином вином. Правила игры просты - если вам звонят на телефон, вы должны включить громкую связь, а все SMS читать вслух. Кажется, просто, если бы не было так ... сложно. Оказывается, что у всех участников ужина, мягко говоря, «рыльце в пушку». И всплывающие один за другим секреты создают много курьезных ситуаций, неудобств и заставят громко хохотать.
Режиссер Алексей Нужный, создавший культовую комедию «Я худею», возвращается на экраны кинотеатров с новой комедией «Громкая связь». Этот фильм - аналог очаровательной итальянской комедии 2016 года «Perfetti Sconosciuti» («Идеальные незнакомцы») напоминает, что у каждого из нас есть три жизни - публичная, личная и та с большими или маленькими секретами, которые могут вызвать необычайную реакцию окружающих нас людей.
Комедия с острым привкусом в кинотеатрах Эстонии с 22 февраля. В некоторых кинотеатрах Apollo фильм можно увидеть уже с 21 февраля.
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