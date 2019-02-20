Галерея: сливки эстонского общества собираются на премьере отечественного фильма «Правда и справедливость»
Сегодня в таллиннском кинотеатре Apollo Solaris в 19:00 впервые покажут для вип-гостей фильм по мотивам романа эстонского писателя А.Х.Таммсааре - «Правда и справедливость».
Премьеру фильма откроет президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Портал Kinozal.ee представляет вашему вниманию галерею с красной дорожки, по которой уже шагают вип-гости. А вы узнаете присутствующих?
Смотрите фото! Внимание, галерея дополняется!