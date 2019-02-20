Ср, 20.02.2019
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Китай встречается с Россией: вышел последний трейлер фильма «Как я стал русским»

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ФОТО: promo

Понравиться отцу своей невесты — задача не из легких. 

С этой проблемой сталкивается и китайский парень Пен, когда отправляется в Москву за своей любовью — Ирой, даже не подозревая, какой кошмар его ждет. Ведь ее отец Анатолий совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай припасен свой план по избавлению… Однако, отцу невесты и жениху придется научиться уважать друг друга, если они хотят сохранить рядом с собой девушку, которую любят больше всего на свете.

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