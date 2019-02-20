Оскар покажет всё! Киноакадемии пришлось отказаться от своей идеи из-за шквала критики

«Академия услышала комментарии своих членов касательно вручения "Оскара" за лучшие операторскую работу, монтаж, грим и работу стилиста, а также за лучший короткометражный игровой фильм. Все награды академии будут вручены без купюр, в традиционном формате», – цитирует издание официальное заявление киноакадемии.Всё началось в начале текущей недели, когда руководство академии вместе с телеканалом решило сократить время телетрансляции до трёх часов. Победителей номинаций, попавших под раздачу из-за рекламы, по словам президента академии Джона Бэйли, планировали транслировать позднее в телевизионном эфире и в Интернете. Он также заявил, что на следующих церемониях «Оскара» количество категорий, поглощённых рекламными паузами, станет не четыре, а шесть.