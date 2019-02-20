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Оскар покажет всё! Киноакадемии пришлось отказаться от своей идеи из-за шквала критики

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An Oscar statue is seen as preparations are made for the 87th Academy Awards in Los Angeles, Saturday, Feb. 21, 2015. The Academy Awards will be held at the Dolby Theatre on Sunday, Feb. 22. (Photo by Matt Sayles/Invision/AP)

ФОТО: Matt Sayles / AP

Американской киноакадемии пришлось отказаться от идеи, связанной с объявлением победителей 91-й церемонии вручения наград премии «Оскар» в четырёх из 24 номинаций во время рекламных пауз. Согласно Variety, организаторы прислушались к голосу разума, т.е. шквалу критики от членов академии, передает kino-teatr.ru.

«Академия услышала комментарии своих членов касательно вручения "Оскара" за лучшие операторскую работу, монтаж, грим и работу стилиста, а также за лучший короткометражный игровой фильм. Все награды академии будут вручены без купюр, в традиционном формате», – цитирует издание официальное заявление киноакадемии.Всё началось в начале текущей недели, когда руководство академии вместе с телеканалом решило сократить время телетрансляции до трёх часов. Победителей номинаций, попавших под раздачу из-за рекламы, по словам президента академии Джона Бэйли, планировали транслировать позднее в телевизионном эфире и в Интернете. Он также заявил, что на следующих церемониях «Оскара» количество категорий, поглощённых рекламными паузами, станет не четыре, а шесть.

Решение академии вызвало немало критики со стороны кинематографистов. В частности, режиссёр Гильермо Дель Торо заявил, что нельзя удалять из прямого эфира номинации за операторскую работу и монтаж, поскольку они «находятся в самом сердце нашего ремесла. Они не унаследованы от театральной традиции или литературной традиции: это само кино». Режиссёра поддержал оператор Эммануэль Любецки: «Операторское искусство и монтаж, вероятно, являются "элементарными частицами", изначальными компонентами кино. Это неудачное решение». 

Позднее группа из 40 кинодеятелей, куда вошли Квентин Тарантино, Спайк Ли, Джордж Клуни, Роджер Дикинс и многие другие, направила руководству академии письмо с критикой предлагаемых изменений процедуры.

Церемония пройдёт в Лос-Анджелесе 24 февраля.

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