Галерея: смотри, кто пришел на премьеры драмы «Последствия» с Кирой Найтли
33-летняя Кира Найтли, которая продолжает активно сниматься в кино, вчера представила новый фильм со своим участием — в Лондоне состоялась премьера картины "Последствия" (The Aftermath) с британской актрисой в главной роли.
На красной ковровой дорожке звезда появилась в черном длинном платье от Chanel с оборками, верхняя часть которого была расшита бисером. Дополнила же образ Кира винтажной бриллиантовой заколкой, которой украсила волосы.
Супруг Киры, 35-летний Джеймс Райтон, компанию ей не составил — фотографам она позировала вместе с коллегами по фильму Александром Скарсгардом и Джейсоном Кларком.