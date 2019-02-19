Мороз по коже: в Сети появился трейлер хоррора «Дыра в земле»
Фильм ужасов «Дыра в земле» (The Hole in the Ground) повествует о истории молодой женщины по имени Сара, которая переселяется в старый пригородный дом со своим маленьким сыном Крисом.
Тихое место с мирными дружелюбными людьми – так вначале Сара воспринимала этот поселок.
Но скоро Сара начинает замечать странные перемены, которые происходят с Крисом. Всегда добрый и дружелюбный мальчик вдруг начинает вести себя пугающе, словно кто-то другой овладел его телом.
Перепуганная Сара пытается разобраться в том, что влияет на ее сына. Возможно, Криса ввергает в безумие жуткая яма в земле, что находится в лесу, практически возле их дома? А быть может, мальчика сводит с ума странный сосед, который своим поведением и на саму Сару нагоняет порядочной паранойи? С Крисом творится что-то непонятно-зловещее, и Саре нужно срочно понять что, пока ее единственный сын не стал кем-то абсолютно другим.
Фильм выходит в прокат в кинотеатрах Apollo уже 1 марта 2019 года.
Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!