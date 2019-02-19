Названа самая высокооплачиваемая восходящая звезда фильмов Marvel

Оскроносная актриса Бри Ларсон, которая не так давно рассталась со своим женихом, предстанет перед зрителями в образе женщины с суперспособностями в фильме "Капиан Марвел". А пока актриса дала интервью изданию The Hollywood Reporter.

Brie Larson ФОТО: David Acosta/Image Press Agency

Сообщается, что звезда заключила контракт сразу на семь фильмов, а за свой дебют получила в десять раз больше Роберта Дауни-младшего в "Железном человеке" – гонорар Бри Ларсон за "Капитана Марвел" составит пять миллионов долларов.