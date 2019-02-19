Облако кристаллов: cцену Оскара украсят 40 тысячами роз

До самой престижной кинопремии – "Оскар" осталась всего лишь неделя. Дизайнер-сценограф Дэвид Коринс опубликовал первое фото сцены "Оскара 2019", пишет Сегодня.
Коринс опубликовал фото в своем фотоблоге Instagram. "Первый взгляд на мой дизайн для 91-й премии "Оскар". Я думаю, все мы можем согласиться с тем, что сегодня мир наполнен слишком прямыми линиями и жестким мышлением. Для "Оскара" этого года я разработал мир, основанный на идеях инклюзивности и общности", – подписал снимок дизайнер.
Кроме того, по его словам, сцена, состоящая из множества волнообразных золотистых и синих слоев, будет весить 1600 фунтов (около 725 кг) и будет украшена около 40 тысячами настоящих роз.
Стоит также отметить, что разработчики называют сцену этого года "Облаком кристаллов". "Я могу сказать, что она действительно впечатляет. Не могу дождаться, когда вы увидите все, что мы подготовили", – написал Коринс.
I think we can all agree that the world is filled with TOO MANY straight lines & square thinking. For the #Oscars this year I have designed a world based on the idea of inclusion & warm welcoming shapes that stretch out & envelope not only the audience but everyone watching. pic.twitter.com/uStpUiDnFX— David Korins (@DavidKorins) February 18, 2019