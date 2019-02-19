Облако кристаллов: cцену Оскара украсят 40 тысячами роз

Коринс опубликовал фото в своем фотоблоге Instagram. "Первый взгляд на мой дизайн для 91-й премии "Оскар". Я думаю, все мы можем согласиться с тем, что сегодня мир наполнен слишком прямыми линиями и жестким мышлением. Для "Оскара" этого года я разработал мир, основанный на идеях инклюзивности и общности", – подписал снимок дизайнер.

Кроме того, по его словам, сцена, состоящая из множества волнообразных золотистых и синих слоев, будет весить 1600 фунтов (около 725 кг) и будет украшена около 40 тысячами настоящих роз.

Стоит также отметить, что разработчики называют сцену этого года "Облаком кристаллов". "Я могу сказать, что она действительно впечатляет. Не могу дождаться, когда вы увидите все, что мы подготовили", – написал Коринс.