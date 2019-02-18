Фото: звезда «Ганнибала» приехал в Россию с новым фильмом и прогулялся по ночной Москве

"Актер рассказал, что был в России уже два раза, однако последний приезд состоялся около 10 лет назад, - отметил собеседник агентства. - И всегда это были очень короткие визиты". Миккельсен прилетел в Москву в воскресенье "и уже успел прогуляться по Красной площади".

ФОТО: STRINGER / REUTERS

В понедельник Миккельсена ждет насыщенная программа - он пообщается с прессой, проедется по городу, а вечером пройдут две премьеры фильма с его участием, отметил представитель прокатчика.

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Первый показ картины "Арктика" будет организован для поклонников артиста в киноцентре "Октябрь", второй - для вип-гостей в кинотеатре "Москва".

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Премьера фильма состоялась в прошлом году в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля. Миккельсен сыграл в картине режиссера и сценариста Джо Пенны роль пилота потерпевшего крушение вертолета, который оказался в арктической пустыне, где температура воздуха может опускаться до минус 70 градусов. Вместе со случайной попутчицей, которую играет Мария Тельма Смарадоттир, им предстоит борьба за выживание.

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