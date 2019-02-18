«Кина не будет». Владимир Машков решил уйти с большого экрана

Народный артист РФ и худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков решил сделать перерыв и на время отказаться от съёмок в кино. Актёр объяснил своё решение в интервью "Пятому каналу".

— Кино — это тоже серьёзная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому кина не будет, электричество кончилось, — сказал Машков.

Артист успокоил поклонников — с голубых экранов он пока не исчезнет. По его словам, в этом году выйдет сразу два фильма, в которых он уже снялся. Однако после этого настанет временное затишье. Машков рассказал, что намерен направить освобождённое от кино время на постановку спектакля.