В кино на этой неделе: экранизация культового романа Таммсааре и уморительная российская комедия

«Правда и справедливость»

Съемочный период занял полтора года - всего прошло 75 съемочных дней. Подготовка к съемкам длилась годами. Самой серьезной задачей для команды стал поиск подходящей площадки - где создать Варгамяэ? Поиски заняли полгода, и место нашлось возле границы с Латвией. На площадке были построены соответствующие эпохе повествования здания и восстановлена атмосфера произведений писателя.

В кинотеатрах Apollo фильм выходит в прокат 22 февраля.

«Волки и овцы: ход свиньей»

Объединенный город овец и волков живет мирной и спокойной жизнью, пока не появятся два неожиданных гостя — полярная лиса и крошечная овца. Никто не ожидал, что они принесут смертельную опасность, которую можно преодолеть при условии, что они будут работать вместе.

Только совместная работа поможет преодолеть большие трудности и разрешить серьезные проблемы — поскольку единство делает нас сильнее!

В кинотеатрах Apollo мультфильм выходит в прокат 22 февраля.



Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!





« Маленький дракон Кокоша 2 »

Маленький дракон Кокоша впервые отправляется в летний лагерь со своими друзьями Оскаром и Матильдой, они очень взволнованы, ведь это первые каникулы, которые они проведут вместе!





Однако корабль, на котором они отправляются в лагерь, сбивается с курса и приключения начинаются значительно раньше, чем думали друзья! Однако корабль, на котором они отправляются в лагерь, сбивается с курса и приключения начинаются значительно раньше, чем думали друзья!

Водные драконы, огненные драконы, лес полный таинственных существ – много препятствий придется преодолеть друзьям, что бы попасть в свой летний лагерь, но, они обретут и новых друзей, что бы весело и дружно провести, оставшиеся дни отдыха!



В кинотеатрах Apollo мультфильм выходит в прокат 22 февраля.



Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

«Громкая связь»

Они твои лучшие друзья! С ними ты можешь быть самим собой, можно не притворяться, они примут тебя таким, каким ты есть, всегда поддерживая и по-настоящему помогая. Ты знаешь, их так долго, что даже не помнишь, когда впервые их встретил, а те веселые вечера или даже совместные ночи такие интересные! Вы так много пережили вместе, и, кажется, так хорошо знаете друг друга, что можете рассказывать все и быть понятым ... но...

Все было бы хорошо, если бы не та игра в откровенность, в которую решили поиграть семеро старых, добрых друзей - три супружеские пары и один холостяк, слегка опьяненные, выпитым за ужином вином. Правила игры просты - если вам звонят на телефон, вы должны включить громкую связь, а все SMS читать вслух. Кажется, просто, если бы не было так ... сложно. Оказывается, что у всех участников ужина, мягко говоря, «рыльце в пушку». И всплывающие один за другим секреты создают много курьезных ситуаций, неудобств и заставят громко хохотать.

Режиссер Алексей Нужный, создавший культовую комедию «Я худею», возвращается на экраны кинотеатров с новой комедией «Громкая связь». Этот фильм - аналог очаровательной итальянской комедии 2016 года «Perfetti Sconosciuti» («Идеальные незнакомцы») напоминает, что у каждого из нас есть три жизни - публичная, личная и та с большими или маленькими секретами, которые могут вызвать необычайную реакцию окружающих нас людей.

Комедия с острым привкусом в кинотеатрах Эстонии с 22 февраля!

«Святая Агата»

50-е годы ХХ века, маленький городок штата Джорджия. Молодая авантюристка Мэри исколесила всю Америку, занимаясь мошенничеством.

Но всё меняется, когда девушка понимает, что беременна, и решает временно укрыться в женском монастыре. Героиня не подозревает, что монастырь хранит свои ужасные и темные тайны, и никто еще не смог покинуть его стен, чтобы о них рассказать. Спустя какое-то время необъяснимая тревога, поселившаяся в ее сердце, начинает приобретать видимые формы, и становится ясно, что монахини совсем не те, за кого себя выдают.