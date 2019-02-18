Любовь 25 лет спустя: появился убойный трейлер фильма «Авантюра» с Шарлиз Терон в главной роли

Режиссером фильма выступил талантливый Джонатан Левин, а главные роли сыграли Шарлиз Терон и Сет Роген. Также в фильме сыграли Александр Скарсгард, Энди Серкис, О'Ши Джексон-младший, Рэндолл Парк и другие. Именно такой звездный состав киноленты привлек немалое внимание любителей кино.

По сюжету, неуклюжий и безработный журналист Фред Фларски не может забыть свою детскую любовь. Шарлотта Филд, которую до безумия любит главный герой, была его няней. Журналист встречает ее через 25 лет. Шарлотта достигла немалых успехов: она – госсекретарь США, которая будет баллотироваться на пост президента. По стечению обстоятельств, женщина нанимает Фреда Фларски, чтобы он написал для нее предвыборную речь, однако работа оборачивается для героев забавными приключениями.