Вс, 17.02.2019
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В США выйдет комедия с Меган Маркл: фильм пролежал на полке 8 лет

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Grūtniece Megana apmeklē Londonas Nacionālo teātri

ФОТО: Reuters/AP/Scanpix

В США в кинопрокат выйдет комедия, в которой супруга принца Гарри Меган Маркл сыграла главную роль еще восемь лет назад.

Как сообщает The Hollywood Reporter, фильм, который сняли в 2011 году, называется «Пособие для мальчиков и девочек, как скатиться вниз». Маркл исполнила в нем главную роль — девушки, которая любит тусовки.

Примечательно, что что компания, имеющая права на этот фильм, спустя много лет решила выпустить его в свет.

До того, как актриса вышла замуж за внука королевы Великобритании Елизаветы II Принца гарри, она успела сняться в около 25 фильмах.

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