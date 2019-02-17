В США выйдет комедия с Меган Маркл: фильм пролежал на полке 8 лет

Как сообщает The Hollywood Reporter, фильм, который сняли в 2011 году, называется «Пособие для мальчиков и девочек, как скатиться вниз». Маркл исполнила в нем главную роль — девушки, которая любит тусовки.

Примечательно, что что компания, имеющая права на этот фильм, спустя много лет решила выпустить его в свет.