Появился крутой трейлер мультсериала «Любовь, смерть и роботы» от Netflix

Антология охватит почти все возможные анимационные жанры, форматы и стили: от научной фантастики и фэнтези до комедии и хорроров. Тематически серия мультфильмов затронет проблемы расизма, войн, власти, человеческой природы, гражданских свобод и другие. Хронометраж каждого из 18 анимационных фильмов составит от 5 до 15 минут, в их создании принимали участие аниматоры со всего света, включая Венгрию, Корею, Францию и Канаду.