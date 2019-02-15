Джонни Депп изменился до неузнаваемости для роли в фильме «Минамата»

Ранее в Сеть попало первое черно-белое фото актера, перевоплотившегося в своего киноперсонажа, теперь же поклонники могут увидеть цветные снимки, сделанные на съемочной площадке. На этих кадрах запечатлен процесс съемок и Депп, который успел кардинально измениться для новой роли. Актер, одетый во фланелевую куртку цвета хаки, серые мешковатые брюки и черный берет, шагает с фотоаппаратом на шее и большой сумкой через плечо. Почти полностью седая борода и очки в роговой оправе делают его практически неузнаваемым, пишет Teleprogramma.ru.

Как напоминает The Daily Mail, картина основана на реальных событиях, действие биографического фильма разворачивается в пятидесятых годах прошлого века. Юджин Смитт, который стал известен своими фоторепортажами, сделанными во время Второй мировой войны, обращает внимание общественности на тяжелое положение бедного рыболовецкого сообщества в городе Минамата. Фотографу удается добиться выплаты пострадавшим компенсации от крупных корпораций, стоявших за отравлениями ртутью.