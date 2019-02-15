Выбран самый стильный мужчина Голливуда

23-летняя звезда «Красивого мальчика» удачно сочитает различные вещи и выглядит очень стильно и эффектно. Журналисты отметили, что Тимоти Шаламе задал тренды мужской моды 2019 года, передает Kinoafisha.ua.

Впервые эксперты обратили внимание на наряд актера в январе 2019 года, когда на торжественном вручении номинаций премии «Золотой глобус» знаменитость появился в черной блестящей портупее от Louis Vuitton, которая вскоре стала обязательной вещью в гардеробе каждого модника.

Также Шаламе привлек внимание на кинопремиях «Выбор критиков» и международном Лондонском фестивале кино, когда пришел на торжество в ьрючных костюмах с яркими принтами.