Выбран самый стильный мужчина Голливуда

Эксперты издания The Independent тщательно просмотрели образы всех знаменитостей со светских меропритяий, и пришли к выводу, что самым стильным из всех оказался юный Тимоти Шаламе.
23-летняя звезда «Красивого мальчика» удачно сочитает различные вещи и выглядит очень стильно и эффектно. Журналисты отметили, что Тимоти Шаламе задал тренды мужской моды 2019 года, передает Kinoafisha.ua.
Впервые эксперты обратили внимание на наряд актера в январе 2019 года, когда на торжественном вручении номинаций премии «Золотой глобус» знаменитость появился в черной блестящей портупее от Louis Vuitton, которая вскоре стала обязательной вещью в гардеробе каждого модника.
Также Шаламе привлек внимание на кинопремиях «Выбор критиков» и международном Лондонском фестивале кино, когда пришел на торжество в ьрючных костюмах с яркими принтами.
Окончательно эксперты убедились, что именно Тимоти будет носить звание «самого стильного мужчины Голливуда 2019 года» после премии «BAFTA». Перед публикой актер предстал в серебряном пиджаке с красно-черным леопардовым принтом, точно такой же рубашке и в темных брюках.