Дэниел Рэдклифф предсказал появление новых Гарри Поттеров

«Я убежден, что нас ждет какая-то другая версия. Я знаю, что я не последний Гарри Поттер, которого я увижу в своей жизни, ведь у нас уже есть несколько других», — заявил артист в беседе с журналистами. Отмечается, что речь, скорее всего, идет о Джейми Паркере и Гарете Ривзе, которые исполнили роль молодого волшебника на театральной сцене в Лондоне, сообщает Lenta.ru.

Рэдклифф рассказал, что ему будет любопытно понаблюдать за судьбой выпущенных кинолент о Гарри Поттере, в которых снялся он сам. «Будет интересно, если они перезапустят их или просто сделают новые фильмы, а может и сериал. Я с удовольствием посмотрю», — сказал Рэдклифф.