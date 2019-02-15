Успешный сериал закрывают после второго сезона

С нового года многие сервисы закрывают свои сериалы. Так, компания Hulu решила закрыть проект «Первые» после первого сезона. Не повезло и научно-фантастическому триллеру «Двойник» с Дж.К. Симмонсом в главной роли. Сериал был очень хорошо принят критиками и зрителями, получив 100% рейтинг «свежести» на портале Rotten Tomatoes. Однако эта история скоро закончится, так как канал Starz решил закрыть сериал после двух сезонов из-за недостаточного количества зрителей.
По сообщению Deadline, студия MRC искала другие платформы, которые могли бы выкупить права на сериал и продолжить съемки, но желающих не оказалось. Сам канал изначально планировал заказать только два сезона и за неимением других покупателей принял решение закрыть «Двойника» после премьеры заключительного эпизода, которая состоится уже в это воскресенье, 17 февраля, пишет Segodnya.ua.
В картине мы видим Говарда, работающего на большую влиятельную организацию, в которой он представляет собой не более чем винтик в системе. Его жизнь и место в мире круто меняются, когда он узнает, что его агентство охраняет переход в параллельное измерение. В альтернативном мире Говард встречает своего двойника, который, в отличие от него, служит в разведке.
Напомним, проект «Стэн против сил зла» закрывают после третьего сезона. Также знаменитый ситком «Американская семейка» завершится после одиннадцатого сезона.