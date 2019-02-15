Успешный сериал закрывают после второго сезона

По сообщению Deadline, студия MRC искала другие платформы, которые могли бы выкупить права на сериал и продолжить съемки, но желающих не оказалось. Сам канал изначально планировал заказать только два сезона и за неимением других покупателей принял решение закрыть «Двойника» после премьеры заключительного эпизода, которая состоится уже в это воскресенье, 17 февраля, пишет Segodnya.ua .

В картине мы видим Говарда, работающего на большую влиятельную организацию, в которой он представляет собой не более чем винтик в системе. Его жизнь и место в мире круто меняются, когда он узнает, что его агентство охраняет переход в параллельное измерение. В альтернативном мире Говард встречает своего двойника, который, в отличие от него, служит в разведке.