Пять самых ожидаемых мультфильмов ближайших месяцев

«Lego Фильм 2»

Продолжение популярного мультфильма, инициированного компанией Lego. Когда-то давно, вместо растянутой на полтора часа рекламы, мы получили очень яркий мультфильм, собравший, к тому же, еще и неплохую кассу. За ним последовали спин-оффы «Лего Бэтмен» и «Лего Ниндзяго». Первый не ударил в грязь лицом, второй оказался провалом. Теперь пришло время и предложения оригинальной истории. Ее действие происходит пять лет спустя. В этот раз жителей Кирпич-града ждет новая угроза в лице инопланетных захватчиков, разрушающих все на своем пути. Так что Эммету, Люси, Бэтмену и прочим героям предстоит разбираться с незваными гостями собственными силами. Как обычно, ждем множество отсылок к популярным блокбастерам. Тем более, что поставившие первую часть «Lego» Фил Лорд и Кристофер Миллер выступили здесь в качестве со-сценаристов, а режиссером стал Майк Митчелл, снявший «Шрэка навсегда» и «Троллей».

«Как приручить дракона 3: Скрытый мир»

Финальная глава популярной франшизы DreamWorks Animation и Universal Pictures, рассказывающей о приключениях Иккинга и Беззубика. Причем, третья часть завершит не только кино, но и телевизионную часть истории, включающую в себя сериал «Драконы». Как и над первыми двумя частями, над «Скрытым миром» работал все тот же постановщик Дин ДеБлуа, отдавший серии «Как приручить дракона» более 10 лет своей жизни. Что же касается сюжета, то Иккингу наконец-то удается создать утопию, в которой викинги мирно живут с драконами. Но этому миру угрожает новая опасность, и людям снова предстоит объединится с гигантскими огнедышащими созданиями.

«Королевский корги»

Бельгийский мультфильм, рассказывающий о любимых собаках королевы Елизаветы II. Его режиссером выступил Бен Стассен, известный по анимационным лентам «Робинзон Крузо» и «Шевели ластами». В его новом творении рассказывается о корги по кличке Рекс. Этот пес привык, что ему все сходит с рук, и поэтому запросто носится по Букингемскому дворцу, разрушая все на своем пути. Но на одной из прогулок он теряет из виду хозяйку и остается один посреди шумных улиц. Последние совсем не похожи на безопасные коридоры дворца, и Рексу предстоит пережить немало испытаний, чтобы найти дорогу домой.

«Парк аттракционов»

Трогательная история о девочке по имени Джун, которая нафантазировала себе огромный парк аттракционов, где полно самых невероятных развлечений, и все счастливы. Заправляют же всем в этом парке говорящие животные, они же – создают новые аттракционы, заботятся о безопасности гостей и их хорошем времяпрепровождении. Чуть позже, уже в реальности, Джун находит похожий парк, который явно переживает не лучшие времена, а все потому, что дети разучились верить в чудеса. Интересно, что изначально этот мультик снимал режиссер Дилан Браун, однако позже покинул проект из-за разногласий с продюсерами, хотя его имя так и осталось в списке создателей ленты.

«Мирай из будущего»