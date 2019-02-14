Марта Тимофеева - самая красивая девочка российского кино, будет сниматься в Голливуде

Марта Тимофеева - самая красивяя девочка российского кино. На счету 9-летней Марты 47 фильмов и сериалов, а сейчас она готовится к съемкам в очередном американском триллере.
Марта по утрам ходит в школу, а после школы у нее совершенно иная жизнь: кастинги, репетиции, поклонники, пишет Pressa.tv.
Марта до трех лет снималась в рекламе, а в 3 года дебютировала в кино (короткометражка "Тыква"), в ее фильмографии известные ленты: «Мифы» и «Легенда о Коловрате», сериалы «Гоголь», «Кровавая Барыня, «Звоните ДиКаприо», «Годунов», «Другие» .
Девочка уже сыграла в американском триллере «Welcome to Mercy» («Добро пожаловать в Мерси»), а теперь режиссер предлагает новую роль, сотрудничество продолжается.