Марта Тимофеева - самая красивая девочка российского кино, будет сниматься в Голливуде

Марта по утрам ходит в школу, а после школы у нее совершенно иная жизнь: кастинги, репетиции, поклонники, пишет Pressa.tv.

Марта до трех лет снималась в рекламе, а в 3 года дебютировала в кино (короткометражка "Тыква"), в ее фильмографии известные ленты: «Мифы» и «Легенда о Коловрате», сериалы «Гоголь», «Кровавая Барыня, «Звоните ДиКаприо», «Годунов», «Другие» .