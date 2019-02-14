Правила секса, любовь и Брюгге. Что смотреть на День Валентина одному

«Правила секса»

Один из лучших анти-романтических фильмов, который полностью переосмысливает классические молодежные ромкомы. Более того, «Правила секса» буквально выворачивают подобные истории вверх дном. В основе фильме роман культового писателя Брэта Истона Эллиса, а в режиссерском кресле – приятель Квентина Тарантино по видеосалону Роджер Эйвери. Студенческий кампус, море безумия, постоянные вечеринки и троица совершенно нетипичных одиноких героев в поисках любви – вечная девственница, которая известна своей не совсем обычной связью с преподавателем (Шэннин Соссамон); местный мачо, страдающий от любви и толкающий на досуге наркоту (Джеймс Ван Дер Бик) и парень-гей, влюбленный в этого самого мачо (Иэн Сомерхолдер). Все их истории довольно быстро переплетаются в единое целое, чтобы в конце завершиться одной из самых грустных сцен в современных молодежных ромкомах, пишет Okino.ua.

«Любовь»

Три сезона этого сериала Джадда Апатоу – это, практически, один большой фильм о трудностях любви, где каждая серия длится всего двадцать с небольшим минут и плавно переходит одна в другую. Так что «Любовь» легко можно посмотреть за день и лишний раз убедиться, что за всей своей тягой к дураковалянию и юмору на грани, Апатоу – это едва ли не Ингмар Бергман нового поколения. Его «Любовь» – еще одно крайне интересное переосмысление романтических отношений, где герои изначально меняются местами. Так мы получаем довольно развязную девушку-сексоголика (Гиллиан Джейкобс) и забитого парня (Пол Раст), только пережившего болезненное расставание. Их отношения изначально кажутся обреченными, но тем интереснее смотреть, как они отчаянно цепляются друг за друга, посылая к черту все знаки свыше.

«Книжный магазинчик Блэка»

Еще один отличный сериал, который поможет убить целый день. Причем, не важно, видели вы его уже или нет, «Книжный магазинчик Блэка» – это одно из тех шоу, которое можно пересматривать бесконечно. А все благодаря Дилану Морану и его персонажу – владельцу книжного магазина Бернарду Блэкау, вечному мизантропу и любителю выпить, который ненавидит всех людей на свете и мечтает только о том, чтобы его никто не трогал. Компанию ему то и дело составляют местный чудик Мэнни Бьянко (Билл Бэйли) и незадачливая продавщица соседнего магазина Фрэн Катценджаммер (Тэмзин Грейг). Все они по-разному одиноки, но совершенно не унывают, а наоборот, собираясь вместе, и поглощая дешевое вино, находят повод посмеяться друг над дружкой и всеми проблемами этого безумного мира.

«Залечь на дно в Брюгге»

Отношения отношениями, а дружба – это все же не менее важно. «Залечь на дно в Брюгге» – совершенно нетипичный бадди-муви, где вместо тестостерона всем правит меланхолия, а главные герои сближаются не в силу разнообразных передряг, а благодаря ожиданию и попытке убить время в красивейшем городке Брюгге. Не случайно сразу после премьеры фильма популярный журнал Empire вынес ему показательный вердикт: «Такой отчаянной, выкручивающей руки, тупой меланхолии не было, пожалуй, ни в одном фильме о наёмных убийцах». Добавьте к этому блистательную игру Колина Фаррелла и Брендана Глисона, ярких второстепенных персонажей в исполнении Джордана Прентиса и Клеманс Поэзи – и получится вообще один из лучших фильмов 21 века.

«Трудности перевода»