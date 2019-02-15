Кибернасилие в ее глазах: 12 вопросов о фильме «Алита: Боевой ангел»

Кто такая Алита?

Алита — киборг, миловидная молодая девушка с большими глазами и вместе с тем совершенная боевая машина, которая, несмотря на нечеловеческую силу, способна чувствовать, сопереживать и, конечно, влюбляться. У злодеев на нее свои виды, поэтому Алите придется постоять за себя и не дать в обиду близких — бойфренда Хьюго (как же без романтической линии?) и нового отца, который в начале фильма нашел девушку на свалке, пишет Kinopoisk.ru.

Стоп. На какой еще свалке? Где все это происходит?

Действие фильма происходит в XXVI веке, через много лет после войны с марсианскими колониями. На Земле уцелел лишь город Залем, парящий в воздухе; вскоре под ним образовался Айрон-Сити, куда сваливают весь мусор на переработку (впрочем, жилые кварталы нижнего города очень даже ничего, выглядят примерно как старая Гавана с ее обшарпанными, но симпатичными зданиями в колониальном стиле). Естественно, все мечтают выбраться отсюда, но путь наверх для простых бедняков закрыт.

Свалки — стратегический ресурс. Люди будущего активно используют телесные модификации и вживляют металл себе в тело, поэтому нуждаются в периодическом обновлении или починке. Как раз этим занимается местный добрый доктор Дайсон Идо. Однажды он отправляется на свалку за запчастями и находит почти безжизненные останки девушки-киборга. Идо дает ей новую жизнь и называет Алитой.

Откуда взялась эта история?

Сначала появилась манга Юкито Кисиро. Про нее давным-давно услышал (от Гильермо дель Торо) создатель «Терминатора» и загорелся желанием сделать дорогую экранизацию. В начале нулевых было объявлено, что Джеймс Кэмерон станет продюсером и режиссером «Боевого ангела». Много лет фильм пробыл в производственном аду: Кэмерон неоднократно заявлял, что все еще хочет его снять, но разработка сразу нескольких «Аватаров» отнимала слишком много времени. В итоге подробный сценарий, написанный совместно с Лаэтой Калогридис, отдали в руки Роберту Родригесу. Постановщик «Города грехов» и «Детей шпионов» впервые столкнулся с таким большим бюджетом (сравните 200 миллионов, потраченных на «Алиту», и, например, 10 миллионов на «Мачете»), но за ним присматривали два опытных продюсера — сам Кэмерон и Джон Ландау, работавший над тем же «Аватаром» и «Титаником».

А про что оригинальная манга?

Девятитомник Юкито Кисиро «Gunnm» (буквально — «Сны оружия»), выходивший с 1991 по 1995 год, рассказывает о киборге Галли. Получившая новую жизнь девушка ничего не помнит о прежней. Приветом из прошлого становятся ее владение утраченным боевым искусством панзеркунст и невероятные физические способности. Она начинает осваиваться в мире вокруг, становится охотником-воином, выдающимся игроком в моторбол (о нем расскажем позже), и постепенно вспоминает свое прошлое.