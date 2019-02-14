Звезда «Шерлока» сыграет сатану в сериале «Благие знамения»

Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч, который снялся в политической драме «Брексит», сыграет сатану в предстоящем мини-сериале «Благие знамения». Об этом сообщает издание Variety, со ссылкой на Нила Геймана - сценариста и автора книги (в соавторстве с Терри Пратчеттом), по которой снимают этот самый сериал.
Отмечается, что Камбербэтч в роли Принца Тьмы будет «гигантским анимационным сатаной» - высотой почти 122 метра. В таком образе актер появится в 6-м эпизоде проекта.
В центре сюжета сериала – непроизошедший апокалипсис. Действие сериала разворачивается вокруг ангела Азирафеля (Майкл Шин) и демона Кроули (Дэвид Теннант), которые пытаются предотвратить конец света. Чтобы изменить ход истории, представители Рая и Ада объединяются и отслеживают Антихриста. Также в сериале сыграли Ник Офферман, Майкл Маккин, Анна Максвелл Мартин, Джон Хэмм и другие.
Премьера сериала «Благие знамения» запланирована на 31 мая 2019 года.
Напомним, компания Amazon Studios объявила, что актриса Фрэнсис Макдорманд, получившая «Оскар» за роль в драме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», озвучит в проекте Господа Бога.