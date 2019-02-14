Звезда «Шерлока» сыграет сатану в сериале «Благие знамения»

Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч, который снялся в политической драме «Брексит», сыграет сатану в предстоящем мини-сериале «Благие знамения». Об этом сообщает издание Variety, со ссылкой на Нила Геймана - сценариста и автора книги (в соавторстве с Терри Пратчеттом), по которой снимают этот самый сериал.