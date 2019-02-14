Премьера тизера: байопик о создателе «Властелина колец»

Фильм расскажет о детских годах писателя, когда, будучи школьником, он стал членом так называемой группы изгоев и обрел первых настоящих друзей; о Первой мировой войне, в которой ему пришлось участвовать; и о том, как весь этот опыт вдохновил его на создание волшебного мира под названием Средиземье, пишет Okino.ua.