Сольный фильм про Джокера с Джаредом Лето отменен

По словам журналиста Forbes Марка Хьюза, сольный фильм о Джокере в исполнении Джареда Лето и совместный спин-офф о приключениях Джокера и Харли Квинн больше не значатся в планах WB и DC, пишет Film.ru.

Также Хьюз отметил, что грядущий «Отряд самоубийц 2» от режиссера и сценариста Джеймса Ганна действительно станет «мягким перезапуском» франшизы с участием новых персонажей и без привязки к сюжету первой части. Харли Квинн-Марго Робби в фильме не появится.