Сольный фильм про Джокера с Джаредом Лето отменен

В данный момент студия Warner Bros. постепенно перестраивает киновселенную DC, поэтому многие проекты, находившиеся в разработке уже не первый год, теперь идут под нож.
По словам журналиста Forbes Марка Хьюза, сольный фильм о Джокере в исполнении Джареда Лето и совместный спин-офф о приключениях Джокера и Харли Квинн больше не значатся в планах WB и DC, пишет Film.ru.
Также Хьюз отметил, что грядущий «Отряд самоубийц 2» от режиссера и сценариста Джеймса Ганна действительно станет «мягким перезапуском» франшизы с участием новых персонажей и без привязки к сюжету первой части. Харли Квинн-Марго Робби в фильме не появится.
Сейчас Робби снимается в кинокомиксе о женской банде Харли Квинн «Хищные птицы», релиз которого намечен на февраль 2020-го. Премьера же нового «Отряда самоубийц» ожидается в августе 2021 года.