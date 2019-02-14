«Проклятие плачущей» - не стоит верить ее слезам

При жизни она, в порыве ревности и ярости, утопила своих детей, а потом, плача от горя, бросилась за ними в бурную реку.

И вот теперь ее слезы льются вечно. Они несут смерть, и те, кто услышит в ночи ее зов, будут обречены. Плачущая крадется во тьме, охотясь за чужими детьми в отчаянном стремлении заменить своих. С течением веков ее желание стало еще более ненасытным… а ее методы - еще более ужасающими.

В 1970 году в Лос-Анджелесе Плачущая бродит по ночам в поисках детей.

Проигнорировав странное предупреждение встревоженной матери о том, что детям грозит опасность, социальная работница и ее собственные ребята вскоре оказываются в пугающем сверхъестественном мире. Их единственная надежда пережить смертельный гнев Плачущей - разочаровавшийся священник и мистицизм, который он практикует, чтобы отогнать зло подальше, туда, где страх сталкивается с верой.

Берегись ее леденящих душу рыданий… она не остановится ни перед чем, чтобы заманить тебя во тьму.