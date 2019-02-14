Трейлер фильма «Yesterday»: Дэнни Бойл представил мир без The Beatles

Джек Малик — музыкант без гроша в кармане, перебивающийся случайными заработками и выступлениями в дешевых пабах. Все меняется одной ночью, когда во время глобального отключения электричества его сбивает автобус. Джек выживает и приходит в себя в знакомом, но очень странном мире: здесь никогда не существовало группы The Beatles.