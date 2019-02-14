Чт, 14.02.2019

Тизер-трейлер «Холодного сердца 2»: Мороз по коже

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«Lumekuninganna ja igavene talv 2»

ФОТО: IMDB

Студия Disney опубликовала первый ролик мультфильма «Холодное сердце 2» — продолжения своего анимационного хита 2013 года. Трейлер не раскрывает сюжет сиквела, зато показывает, как Эльза использует свои силы для борьбы с океаном, напоминает о знакомых героях и намекает на новых.

Выпуская «Холодное сердце», студия Disney и представить не могла, что мультфильм превратится в масштабную франшизу с аттракционами, видеоиграми, короткометражками и бродвейским мюзиклом. Однако популярность проекта превысила любые возможные прогнозы, так что появление полноценного продолжения стало логичным развитием серии. Но вот что именно готовит сиквел, пока не понятно.

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