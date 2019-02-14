Тизер-трейлер «Холодного сердца 2»: Мороз по коже

Выпуская «Холодное сердце», студия Disney и представить не могла, что мультфильм превратится в масштабную франшизу с аттракционами, видеоиграми, короткометражками и бродвейским мюзиклом. Однако популярность проекта превысила любые возможные прогнозы, так что появление полноценного продолжения стало логичным развитием серии. Но вот что именно готовит сиквел, пока не понятно.