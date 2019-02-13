Смотрите: самые ожидаемые кинопремьеры этой весны

Закатать в асфальт (Dragged Across Concrete)

полицейский триллер

Это канадский боевик режиссера С. Крэйга Залера. В главных ролях: Мэл Гибсон и Винс Вон. Критики отмечают, что Мел Гибсон давно не был так хорош, как в этом фильме.



Пляжный бездельник (The Beach Bum)

комедия



Режиссер - Хармони Корин. Главный герой - наркозависимый писатель (Мэттью Макконахи) Лунный пес, в паре с любителем больших самокруток - Снуп Доггом.

Вам определенно понравится, если вы поклонник фильмов с Мэттью Макконахи.





Мы (Us)

ужасы

Триллер с элементами хоррора от обладателя «Оскара» - режиссера Джордана Пила. В центре сюжета, внезапное домашнее вторжение к семейной паре, которые с детьми и друзьями приезжают в пляжный домик. Режиссер даже придумал целую мифологию для монстра.



Хеллбой (Hellboy)

фэнтези



В главной роли Дэвид Харбор. Это перезапуск всей франшизы, которая была выпущена ранее. Противостоять главнному герою будет Кровавая королева (Мила Йовович).





Высшее общество (High Life)

фантастика

Действие картины протекает в глубоком космосе на исследовательской станции на орбите вокруг чёрной дыры. Фильм получил в основном положительные оценки кинокритиков. Сюжет выворачивает космическо-научную тему наизнанку. Картина полна интересных и пикантных сцен.







Битва за Землю (Captive State)

фантастика



Действие фильма происходит в Чикаго в оккупированном инопланетянами мире. На первый взгляд все идеально - нет преступности, бедности и безработицы. Жители Земли разделились на два лагера - кто-то служит захватчикам, а кто-то находится на стороне партизан. Фанаты полагают, что картина может войти во Вселенную «Кловерфилд».







Катарсис (Hotel Mumbai)

триллер



Фильм, основанный на реальных событиях, расскажет о захвате отеля во время террористической атаки на индийский город Мумбаи в 2008 году. В главной роли: Арми Хаммер и Дев Патель.







Покемон детектив Пикачу (​Pokémon: Detective Pikachu)

приключения, семейный



Самая дорогая медиа-франшиза в мире. Фильм основан на игре «Детектив Пикачу». В этом созданном мире покемоны живут вместе с людьми. Главного героя картины, детектива Пикачу, озвучивает Райан Рейнольдс.

фантастикаДействие фильма происходит в Чикаго в оккупированном инопланетянами мире. На первый взгляд все идеально - нет преступности, бедности и безработицы. Жители Земли разделились на два лагера - кто-то служит захватчикам, а кто-то находится на стороне партизан. Фанаты полагают, что картина может войти во Вселенную «Кловерфилд».триллерФильм, основанный на реальных событиях, расскажет о захвате отеля во время террористической атаки на индийский город Мумбаи в 2008 году. В главной роли: Арми Хаммер и Дев Патель.приключения, семейныйСамая дорогая медиа-франшиза в мире. Фильм основан на игре «Детектив Пикачу». В этом созданном мире покемоны живут вместе с людьми. Главного героя картины, детектива Пикачу, озвучивает Райан Рейнольдс.



Алладин (Aladdin)

приключения, семейный

Disney активно прожолжает превращать свои классические мультфильмы в киноленты. Уже появились первые кадры. Мнения зрителей разделились. Примечательно, что режиссером ленты стал Гай Ричи.







Годзилла 2: Король монстров (Godzilla: King of the Monsters)

фантастический боевик

фантастический боевик