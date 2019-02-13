Ср, 13.02.2019

Смотрите: самые ожидаемые кинопремьеры этой весны

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ФОТО: скриншот с youtube.com

Ждете киноновинок? Тогда предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых ожидаемых премьер весны.

Закатать в асфальт (Dragged Across Concrete)
полицейский триллер

Это канадский боевик режиссера С. Крэйга Залера. В главных ролях: Мэл Гибсон и Винс Вон. Критики отмечают, что Мел Гибсон давно не был так хорош, как в этом фильме. 
 

Пляжный бездельник (The Beach Bum)
комедия

Режиссер - Хармони Корин. Главный герой - наркозависимый писатель (Мэттью Макконахи) Лунный пес, в паре с любителем больших самокруток  - Снуп Доггом. 
Вам определенно понравится, если вы поклонник фильмов с Мэттью Макконахи.

 

Мы (Us)
ужасы

Триллер с элементами хоррора от обладателя «Оскара» - режиссера Джордана Пила. В центре сюжета, внезапное домашнее вторжение к семейной паре, которые с детьми и друзьями приезжают в пляжный домик. Режиссер даже придумал целую мифологию для монстра. 


Хеллбой (Hellboy)
фэнтези

В главной роли Дэвид Харбор. Это перезапуск всей франшизы, которая была выпущена ранее. Противостоять главнному герою будет Кровавая королева (Мила Йовович). 

 

Высшее общество  (High Life)
фантастика

Действие картины протекает в глубоком космосе на исследовательской станции на орбите вокруг чёрной дыры. Фильм получил в основном положительные оценки кинокритиков. Сюжет выворачивает космическо-научную тему наизнанку. Картина полна интересных и пикантных сцен. 




Битва за Землю (Captive State)
фантастика

Действие фильма происходит в Чикаго в оккупированном инопланетянами мире. На первый взгляд все идеально - нет преступности, бедности и безработицы. Жители Земли разделились на два лагера - кто-то служит захватчикам, а кто-то находится на стороне партизан. Фанаты полагают, что картина может войти во Вселенную «Кловерфилд».



Катарсис (Hotel Mumbai)
триллер

Фильм, основанный на реальных событиях, расскажет о захвате отеля во время террористической атаки на индийский город Мумбаи в 2008 году. В главной роли: Арми Хаммер и Дев Патель. 



Покемон детектив Пикачу (​Pokémon: Detective Pikachu)
приключения, семейный

Самая дорогая медиа-франшиза в мире. Фильм основан на игре «Детектив Пикачу». В этом созданном мире покемоны живут вместе с людьми. Главного героя картины, детектива Пикачу, озвучивает Райан Рейнольдс.
 


Алладин (Aladdin)
приключения, семейный

Disney активно прожолжает превращать свои классические мультфильмы в киноленты. Уже появились первые кадры. Мнения зрителей разделились. Примечательно, что режиссером ленты стал Гай Ричи. 



Годзилла 2: Король монстров (Godzilla: King of the Monsters)
фантастический боевик
 

Картина вновь пополнит Вселенную монстров.  В главных ролях Вера Фармига, Кэн Ватанабэ и Салли Хокинс. Кроме Годзиллы зрители познакомятся с доисторической бабочки Мотрой, птерозавром Роданом и трёхголовым драконом — Гидорой.

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