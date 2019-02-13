Десять фильмов ко Дню святого Валентина

Русский TVNET сделал подборку кинофильмов специально для романтического вечера.

кадр из фильма «Семь ужинов» ФОТО: скриншот видео



1. «Семь ужинов» (2019)

«Смех и ми-ми-ми»

Совершенно новая романтическая комедия от режиссера Кирилла Плетнева. Сюжет построен на попытке главного героя восстановить отношения с женой, которая после пяти лет брака решила подать на развод. Пара должна поужинать семь раз и каждый раз что-то должно меняться — ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека и так далее. Примечательно, что саундтрек к фильму записала Prāta Vētra.

2. «Пятьдесят оттенков серого» (2015)



«Ты испытала шесть оргазмов, и все они принадлежат мне...»



Самая первая часть нашумевшей эротической трилогии. Скромная студентка, таинственный красавец-миллионер, странный контракт, секретная комната и БДСМ-увлечения. Возможно, после просмотра у вас появится желание попробовать что-то новенькое.

3. «День святого Валентина» (2010)

«Все случайное – не случайно»

Романтическая комедия про праздничный день, где жизни нескольких людей неожиданно пересекаются между собой. В главных ролях: Эштон Кутчер и Джессика Альба.

4. «Привидение» (1990)



«Для многих »Я люблю тебя« — дежурная фраза...»

Фантастическая музыка под которую хочется влюбляться. В главных ролях молодые Патрик Суэйзи и Деми Мур. Это классическая картина о настоящих чувствах и искренней вере в любовь.

5. «Грязные танцы» (1987)



«Танец — поэма, в ней каждое движение — слово. Танец — это тайный язык души...»



После просмотра вам обязательно захочется танцевать! Тысячи девушек по всему миру рассказывали, что они бы хотели оказаться на месте главной героини. Может быть совместный просмотр станет поводом, чтобы вместе посетить танцевальный класс по сальсе, ча-ча-ча или страстной бачате.

6. «Отпуск по обмену» (2006)



«​Я выяснила: почти всё, что написано о любви — правда...»



«Отпуск по обмену» - это потрясающая романтическая комедия с Кейт Уинслет, Камерон Диас, Джудом Лоу и Джеком Блэком. Герои решаются на кардинальные перемены в своей жизни. Новые встречи и знакомства, которые перерастают в любовь. Ведь никогда не узнаешь что будет, если не попробуешь!

7. Как отделаться от парня за 10 дней (2003)

«Влюбленная женщина сияет ярче любых бриллиантов...»



Почему мы влюбляемся? Готовы ли мы мириться с несовершенством второй половинки? Невероятно остроумная и яркая комедия с Мэттью МакКонахи и Кейт Хадсон.

8. Реальная любовь (2003)

«Всe это про любовь… вообще-то...»



Один из самых романтичных фильмов, который был снят о любви. Сюжет построен вокруг переплетения девяти параллельно развивающихся историй. Главная мысль картины - «Любовь вокруг нас...».



9. Между небом и землей (2005)

«Только любви все под силу...»

Эта картина утверждает, что любовь творит чудеса. Подлинные чувства способны даже воскресить человека. В главных ролях Риз Уизерспун и Марк Руффало.



10. Неспящие в Сиэтле (1993)