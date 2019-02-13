Сериал «Чудотворцы»: Дэниэл Рэдклифф спасает Землю от Бога-самодура

А следом идет плохая: этому Богу решительно наплевать на наши горести. Он целыми днями просиживает на диване, щелкая пультом от телевизора, и смотрит новости. Пожары, катастрофы и таяние льдов вызывают у него досаду, и он переключает канал на спорт. Спортсмены — народ искренний. От кого еще, как не от выигравшего заезд автогонщика, услышишь, что мир хоть и катится к чертям, но великие свершения в нем все равно происходят ежедневно — и слава Богу, пишет Kinopoisk.ru.

А пока Бог бездействует, и референты отгоняют от Него посетителей, земные дела обслуживает гигантская корпорация Heaven Inc.. В отделе животных вычеркивают исчезающие виды, в отделе потухших вулканов ежедневно пригорает и так далее. А дежурный ангел Элайза из отдела грязи (Джеральдин Висванатхан) хочет перевестись в департамент поприличнее и попадает в отдел исполнения молитв. Зачуханный ботаник Крейг (Дэниэл Рэдклифф) в одиночку пашет там, не разгибаясь, тысячу лет, и хотя население Земли за это время дико выросло, он давно оптимизировал процесс.

Показатели у него отличные: в основном он исполняет молитвы о том, чтобы нашлись потерянные ключи. Попробуй он исполнить что-то посерьезнее — например, молитву о дожде, — в мироздании сразу что-то сдвинется и немедленно пригорит в другом месте. Когда полная энтузиазма Элайза устраивает таким образом катастрофу и бежит за помощью к Самому, Тот наконец понимает, как Его все достало, и в одночасье решает закрыть нерентабельный проект под названием «Земля» путем уничтожения и создать вместо нее межгалактический ресторан «Ленивая Сюзи». Правда, кроме автогонок, Бог еще обожает пари. Так что если Элайзе с Крейгом удастся за две недели на спор исполнить двойную молитву робких влюбленных, которые хотят быть вместе, Земле быть. Решив, что дело плевое, ангелы приступают к работе. Загвоздка только в том, что работать они должны, не нарушая законов физики, а влюбленные Сэм и Лора, кажется, скорее умрут девственниками, чем решатся написать друг другу в чате «привет!».

Комедия про вздорного Бога и сентиментальных ангелов стартует в бодром ритме: короткие 20-минутные серии сработаны специально под binge-watching, или запойное смотрение. Сериал создал для канала TBS 35-летний шоураннер Саймон Рич, это экранизация его второго романа «Что во имя Бога». Рич, потомственный сочинитель из семьи, где все сплошь писатели и журналисты, с юных лет в деле: кроме собственно романов, он писал сценарии для телешоу SNL и студии Pixar.