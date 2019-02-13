Операторы раскритиковали план киноакадемии сократить церемонию «Оскар»

«Это решение может быть воспринято как попытка разделить эти творческие процессы и минимизировать наш вклад в создание кино, — говорится в заявлении. — Я получил множество комментариев от членов ASC и могу от их имени назвать это решение чрезвычайно неудачным», пишет Kinopoisk.ru.

Ранее стало известно, что организаторы 91-й церемонии вручения премии «Оскар» вырежут из телевизионной трансляции канала ABC объявление победителей в четырех номинациях: «Лучший монтаж», «Лучший оператор», «Лучший короткометражный фильм» и «Лучший грим и прически». Награждение в этих категориях пройдет во время рекламной паузы, а лауреаты будут объявлены позже. В прямом эфире КиноПоиска будет показано вручение призов во всех номинациях.

Многих кинематографистов и просто поклонников кино не устроили действия киноакадемии.

«Операторская работа появилась до сценария, режиссуры, монтажа, музыки и звука, — говорит оператор Калеб Дешанель, шестикратный номинант премии. — Кино началось с парня, крутящего ручку камеры. С оператора!»

Дешанель считает, что проведение столь важного награждения во время рекламного перерыва, когда большинство собравшихся в зале ходит в туалет или просто разминает ноги, подрывает суть одного из ключевых элементов кино.

Альфонсо Куарон, номинированный в этом году как режиссер и оператор «Ромы», написал в Twitter: «В истории кино были шедевры без звука, цвета, истории, актеров и музыки. Но нет ни одного фильма без операторской работы и монтажа».

«Номинация на премию академии — особое событие, которое происходит нечасто, — говорит Ли Смит, лауреат премии «Оскар» за монтаж «Дюнкерка». — Печально узнать столь близко к церемонии, что тебя убрали в рекламную паузу».

«Мне кажется неудачным, что церемония "Оскар" решила сослать четырех "профессиональных" победителей в рекламный перерыв, — заявила Рэйчел Стэнли, исполнительный директор Гильдии костюмеров. — Это принижает труд достойных номинантов и победителей. Это очередная пощечина профессии».

Представители других гильдий пока никак не прокомментировали ситуацию.