Веселая премьера! Эстонские актеры и маленькие зрители собрались на показ «Лего. Фильм-2»

Герои нового мультфильма сталкиваются с новой невероятной угрозой – захватчиками LEGO DUPLO, прибывшими из космоса и разрушающими всё на своем пути куда быстрее, чем герои могут построить вновь. В борьбе за восстановление гармонии во вселенной ЛЕГО Эммет, Люся, Бэтмен и их верные друзья отправятся в далекие неизведанные миры, в том числе в необыкновенную галактику, где всегда царит музыка. Героям предстоит доказать свою смелость, находчивость и мастерство, а также понять, что каждый из них – особенный.