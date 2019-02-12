Веселая премьера! Эстонские актеры и маленькие зрители собрались на показ «Лего. Фильм-2»
Вчера вечером маленькие зрители собрались на премьере мультфильма «Лего. Фильм-2» в Мустамяэском кинотеатре Apollo. Вместе с детьми на показ пришли эстонские актеры, которые подарили главным героям свои голоса.
Премьера мультфильма прошла весело, с попкорном и газировкой, как положено. Смотрите галерею!
Герои нового мультфильма сталкиваются с новой невероятной угрозой – захватчиками LEGO DUPLO, прибывшими из космоса и разрушающими всё на своем пути куда быстрее, чем герои могут построить вновь. В борьбе за восстановление гармонии во вселенной ЛЕГО Эммет, Люся, Бэтмен и их верные друзья отправятся в далекие неизведанные миры, в том числе в необыкновенную галактику, где всегда царит музыка. Героям предстоит доказать свою смелость, находчивость и мастерство, а также понять, что каждый из них – особенный.
Смотрите в кинотеатрах Apollo c 8 февраля 2019.