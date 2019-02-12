В голливудском фильме героев пытают при помощи песен на латышском языке
Недавно в прокат вышел новый научно-фантастический фильм «Перспектива» (Prospect). Голливуд предложил своему зрителю некую адаптацию «золотой лихорадки» в космосе, с красивой картинкой и банальным сюжетом. Но есть в фильме два эпизода, которые заставляют сделать погромче и внимательно прислушаться: главных героев пытают классической песней Иманта Калниньша - Dūdieviņš, а также композицией Pasaulīte в исполнении Жоржа Сиксна.
Вот один из фрагментов.
Далее, на 45-й секунде.
Если говорить о самом фильме. Кино определенно на один раз. Это не та картина, которую будешь пересматривать снова и снова. Красиво показан инопланетный мир, удачно подобрана цветовая гамма, хорошая игра актеров.
При просмотре невольно вспоминаешь самого первого «Чужого». Весь антураж космического корабля главных героев напоминает олдскульные фантастические саги, где-то даже «Звездные войны».
Здесь не будет интеллигентных и воспитанных героев, сценаристы лишь немного показывают нам внутренний мир персонажей. «Перспектива» - это о жизни обыкновенного человека в мире, где космос давно изучен, а катастрофа - обычное дело. Картина о социальном неравенстве, человеческой подлости, проблеме выбора и доверии.