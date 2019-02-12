Сериал Cемена Слепакова получил приз на престижном фестивале

Сериал Семена Слепакова «Домашний арест» назвали лучшим комедийным сериалом года по мнению звездного жюри на Международном кинофестивале «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова. Фестиваль прошел с 6 по 10 февраля на родине артиста – в Павловском Посаде.