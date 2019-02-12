Ср, 13.02.2019
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Сериал Cемена Слепакова получил приз на престижном фестивале

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"Домашний арест"

ФОТО: Промо

Сериал Семена Слепакова «Домашний арест» назвали лучшим комедийным сериалом года по мнению звездного жюри на Международном кинофестивале «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова. Фестиваль прошел с 6 по 10 февраля на родине артиста – в Павловском Посаде.

Традиционно в рамках фестиваля прошли конкурсы киносериалов и полнометражных фильмов из России, Франции, Италии, Польши и Израиля, сообщает Mosregtoday.ru.

Жюри в составе Натальи Варлей, Веры Таривердиевой, Сергея Никоненко и других артистов лучшим киносериалом назвали «Частицу Вселенной», а лучшим комедийным сериалом – «Домашний арест». Приз за лучший полнометражный игровой фильм достался драме «Спитак» режиссера Александра Котта.

Семен Слепаков стал автором идеи, сценаристом и продюсером сериала «Домашний арест».

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