Сериал Cемена Слепакова получил приз на престижном фестивале

Сериал Семена Слепакова «Домашний арест» назвали лучшим комедийным сериалом года по мнению звездного жюри на Международном кинофестивале «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова. Фестиваль прошел с 6 по 10 февраля на родине артиста – в Павловском Посаде.
Традиционно в рамках фестиваля прошли конкурсы киносериалов и полнометражных фильмов из России, Франции, Италии, Польши и Израиля, сообщает Mosregtoday.ru.
Жюри в составе Натальи Варлей, Веры Таривердиевой, Сергея Никоненко и других артистов лучшим киносериалом назвали «Частицу Вселенной», а лучшим комедийным сериалом – «Домашний арест». Приз за лучший полнометражный игровой фильм достался драме «Спитак» режиссера Александра Котта.
Семен Слепаков стал автором идеи, сценаристом и продюсером сериала «Домашний арест».