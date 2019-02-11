Ср, 13.02.2019
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  • Эстонский фильм «Встреча одноклассников 3: Крестные отцы» вторую неделю держится в лидерах проката

Эстонский фильм «Встреча одноклассников 3: Крестные отцы» вторую неделю держится в лидерах проката

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"Klassikokkutulek 3: Ristiisad" lahingurivistus paugutab: Henry Kõrvits, Brigitte Susanne Hunt, Ago Anderson, Mait Malmsten ja Raivo Adlas annavad endast parima.

ФОТО: Kaader filmist

Эстонский фильм «Встреча однаклассников6 Крестные отцы» вторую неделю подряд умудряется оставаться лидером в местном прокате. Так, за выходные на этот фильм сходили более десяти тысяч человек.

Топ самых популярных фильмов прошедших выходных

1. «Встреча одноклассников 3: Крестные отцы» (10 474 зрителя / 73 678,08€)

2. «Лего фильм 2» (9767 зрителей / 53 565,91€)

3. «ральф против интернета» (8491 зритель / 45 701,79€)

4. «Неприкасаемые» (2941 зритель/ 19 233,38€)

5. «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые Мстители» (2823 зрителя / 20 037,28€)

6. «Снегоуборщик» (2782 зрителя / 19 089,52€)

7. «зеленая книга» (2206 зрителей/ 15 368,98€)

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