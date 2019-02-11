Эстонский фильм «Встреча одноклассников 3: Крестные отцы» вторую неделю держится в лидерах проката

Эстонский фильм «Встреча однаклассников6 Крестные отцы» вторую неделю подряд умудряется оставаться лидером в местном прокате. Так, за выходные на этот фильм сходили более десяти тысяч человек.
Топ самых популярных фильмов прошедших выходных
1. «Встреча одноклассников 3: Крестные отцы» (10 474 зрителя / 73 678,08€)
2. «Лего фильм 2» (9767 зрителей / 53 565,91€)
3. «ральф против интернета» (8491 зритель / 45 701,79€)
4. «Неприкасаемые» (2941 зритель/ 19 233,38€)
5. «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые Мстители» (2823 зрителя / 20 037,28€)
6. «Снегоуборщик» (2782 зрителя / 19 089,52€)
7. «зеленая книга» (2206 зрителей/ 15 368,98€)