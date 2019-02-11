Новый трейлер хоррора «Счастливого нового дня смерти»

Сюжет оригинального фильма рассказывал о девушке по имени Три (Джессика Рот) – типичной заносчивой «королеве колледжа», которая думает только о себе и ни во что не ставит окружающих. В свой день рождения она просыпается в комнате неприметного студента Картера (Израэл Бруссард) после шумной вечеринки. Три взбешена таким неприглядным «уловом», но это только начало – вечером девушку убьёт какой-то маньяк в маске. После чего этот день повторится вновь. А затем снова. И снова. И, что бы Три ни делала, куда бы ни пряталась, вечером её всегда ждет неминуемая смерть.