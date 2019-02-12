Дженнифер Энистон – 50: лучшие роли голливудской актрисы

«Брюс Всемогущий», 2003

Партнером по фильму стал Джим Керри. Актриса сыграла девушку главного героя - Грейс Коннелли. По сюжету, Брюс Нолан – популярный ведущий теленовостей в Буффало. Он – пессимист, и его ничего не интересует в этой жизни, даже девушка Грейс, которая любит его, несмотря на всю его вредность. Однажды он встречает самого Бога, который дает ему полномочия решать все земные проблемы, пишет Segodnya.ua.

«Обещать – не значит жениться», 2009

Фильм повествует о непростых отношениях мужчины и женщины, которые не всегда верно истолковывают намерения друг друга. Это истории нескольких людей, отдельных пар, которые так или иначе связаны друг с другом и все ищут свою любовь либо пытаются ее удержать. Кроме Энистон в картине также снялись: Бен Аффлек, Скарлетт Йоханссон, Дрю Бэрримор, Дженнифер Коннелли, Брэдли Купер, Джастин Лонг, Кевин Коннолли, Джиннифер Гудвин.

«Притворись моей женой», 2011

Семейная комедия, в которой Дженнифер Энистон сыграла вместе с Адамом Сэндлером. Главный герой фильма Дэнни встретил Палмер, и, чтобы произвести впечатление, рассказал о своей несуществующей жене и тяготах семейной жизни. Вместо ожидаемого сочувствия, Палмер хочет познакомиться с его женой, и Дэнни необходимо срочно придумать, как выпутаться из столь интересного положения. К счастью, у него есть знакомая коллега Кэтрин, обаятельная и с детьми, которые и сыграют на время роль его семьи.

«Несносные боссы», 2011

По сюжету , трое друзей решают убить своих начальников-тиранов. Дженнифер играет роль сексуально озабоченной женщины-дантиста, которая домогается одного из главных героев. В фильме также снялись Джейсон Бейтман, Чарли Дэй, Джейсон Судейкис.

«Торт», 2014