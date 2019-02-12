Омоложенные Роберт Де Ниро и Аль Пачино займут половину «Ирландца»

«Мы омоложаем актеров для первой половины фильма, – рассказала в интервью Yahoo постоянный монтажер Скорсезе Тельма Шунмейкер. – Затем во второй половине фильма они играют героев своего возраста. Так что это огромный риск. Мы делаем это с помощью Industrial Light and Magic, ILM. Это большой риск».

Риск настолько велик, что даже ей пока не удалось увидеть ни одной полной сцены.

«Кое-что мы видели, – призналась она, но у меня пока нет ни одной полной сцены, где они молодые. И мне, и Марти лишь предстоит понять, как влияет на остальную часть фильма тот факт, что вначале ты видишь их молодыми?», пишет Kinomania.ru.

Эта неизвестность, безусловно, беспокоит, и Шунмейкер отлично представляет себе последствия. Она настаивает на том, что «Ирландец» - «дорогостоящий проект», и вновь повторяет, что «Netflix сильно рискует».

В последние годы мы видели, как эта технология работает в различных фильмах, например, в вышедшем прошлым летом «Человек-муравей и оса», но в основном это были короткие сцены. Более того, они не выглядели стопроцентно убедительными.

Дело еще более усложняет то, что фильм, по сообщениям, планируется к выходу на Netflix через несколько месяцев. Актер Себастьян Манискалко, который исполнил роль Джо Галло в фильме, рассказал в подкасте Джо Рогана о релизе в октябре, что не противоречит недавним разговорам на Сандэнсе.