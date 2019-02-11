Ср, 13.02.2019

Панин прокомментировал предложение лишить его госнаграды

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Алексей Панин

ФОТО: Evgenya Novozhenina/RIA Novosti/Scanpix

Актер Алексей Панин отреагировал на предложение члена экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества Вадима Манукяна лишить его государственной премии. Ролик на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Могу сказать только одно, что буду рад оказаться в одном числе, в одном ряду с Михаилом Ефремовым, которого хотели лишить звания народного артиста. Рад, что окажусь в одном списке с Алексеем Серебряковым, которого вообще хотели лишить там гражданства», — сказал артист, сообщает Lenta.ru.

Ранее актер опубликовал в Instagram пост, в котором отметил, что ему стыдно за то, что он когда-то ходил получать награду из рук российского президента Владимира Путина.

После этих высказываний депутат Манукян предложил актеру сдать награду. По его словам, своими действиями Панин позорит звание артиста.

7 февраля Панин рассказал, что собирается уехать из России. Он добавил, что это случится не раньше следующего года, так как ему нужно закончить работу над фильмом «Я вернулся».

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