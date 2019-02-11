Студия Warner начала работу над спин-оффом «Аквамена»

Глубоководные — монструозные обители самых непроницаемых океанских глубин. Когда-то они были частью Атлантиды, но после разрушения легендарного острова оказались отрезаны от остального мира. Во мраке они мутировали в жутких чудовищ, лишенных разума, движимых исключительно хищными инстинктами, передает Kinopoisk.ru.

Глубоководные дебютировали на страницах комиксов про Аквамена в 2011 году, когда издательство перезапустило всю вселенную. Став частью мифологии персонажа, они появились и в фильме Джеймса Вана.

Согласно источникам, спин-офф будет гораздо скромнее «Аквамена» как по бюджету, так и по размаху. Весь проект, который Ван спродюсирует вместе с Питером Сафраном, будет ближе к фильмам ужасов.