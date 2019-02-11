Стражи Галактики почтили память скончавшегося енота по кличке Орео, который стал моделью для Ракеты в серии экранизации комиксов Marvel. На официальном канале команды в социальной сети Facebook был опубликован краткий некролог.
"Покойся с миром Енот Орео, ставший прообразом Енота Ракеты. Именно Орео участвовал вместе с Джеймсом Ганном во премьерных мероприятиях, связанных с фильмом "Стражи Галактики", - говорится в публикации. Хозяева енота утверждают, что он умер в возрасте 10 лет после непродолжительной болезни. Отметим, что на воле еноты редко доживают до столь почтенного возраста, как правило продолжительность их жизни не превышает 5-7 лет, сообщает Kinonews.ru.
Напомним также, что Ракета был представлен зрителям в картине "Стражи Галактики" в 2014 году. История персонажа получила развитие в сиквеле и фильме "Мстители 3: Война бесконечности". В экранизациях комиксов Marvel герой говорит голосом популярного голливудского актера Брэдли Купера.
Дальнейшая судьба Ракеты пока неизвестна, вероятнее всего, она окажется прояснена в фильме "Мстители 4: Финал", который выйдет в мировой прокат в конце апреля 2019 года.