Стражи Галактики почтили память скончавшегося енота

"Покойся с миром Енот Орео, ставший прообразом Енота Ракеты. Именно Орео участвовал вместе с Джеймсом Ганном во премьерных мероприятиях, связанных с фильмом "Стражи Галактики", - говорится в публикации. Хозяева енота утверждают, что он умер в возрасте 10 лет после непродолжительной болезни. Отметим, что на воле еноты редко доживают до столь почтенного возраста, как правило продолжительность их жизни не превышает 5-7 лет, сообщает Kinonews.ru.