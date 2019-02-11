«Лего. Фильм 2» стартовал значительно хуже первой части

В американском прокате произошла смена лидера. Как свидетельствует статистика портала Boxoffice Mojo, его возглавил анимационный проект «Лего. Фильм 2», который дебютировал с результатом 34,4 миллиона долларов. Результат оказался значительно хуже, чем у первой части, которая вышла в 2014 году в это же время и собрала в домашнем прокате в премьерный уик-энд чуть более 69 миллионов долларов.