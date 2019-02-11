«Лего. Фильм 2» стартовал значительно хуже первой части

В американском прокате произошла смена лидера. Как свидетельствует статистика портала Boxoffice Mojo, его возглавил анимационный проект «Лего. Фильм 2», который дебютировал с результатом 34,4 миллиона долларов. Результат оказался значительно хуже, чем у первой части, которая вышла в 2014 году в это же время и собрала в домашнем прокате в премьерный уик-энд чуть более 69 миллионов долларов.
Отметим, что оригинальный мультфильм в итоге финишировал с результатом 257 миллионов долларов в Северной Америке, еще 211 миллионов долларов проект собрал за ее пределами. Уже совершенно очевидно, что на такие заработки сиквелу рассчитывать не приходится, пишет Kinonews.ru.
Второе место по итогам уик-энда заняла комедия «Чего хотят мужчины», стартовавшая с внушительными 19-миллионами долларов. Производственный бюджет фильма составил всего 20 миллионов долларов, поэтому никаких сомнений в его окупаемости не возникает.
Третью строчку рейтинга занял боевик под названием «Снегоуборщик», собравший 10,8 миллиона долларов в свои премьерные выходные. Это был худший результат среди лент этого жанра, в которых в последние годы снимался Лиам Нисон.