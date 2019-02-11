Угадайте, какой фильм станет лучшим фильмом года и получит «Оскар», а мы подарим вам суперприз от кино Apollo!

Уже совсем скоро, 24 февраля, состоится торжественная церемония вручения награды «Оскар». Всего заветную статуэтку получат 91 номинант.
Угадайте, какой фильм станет лучшим фильмом года и получит «Оскар»! А 25 февраля мы разыграем приз от Apollo кино, куда войдут:
Два билета «Звездные стулья» в кино
Два безалкогольных напитка
Два средних попкорна или две порции начос с соусом
Трансляция церемонии «Оскара» начнется рано утром 25 февраля на канале Filmzone, а также у нас на страничке!
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