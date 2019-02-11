Ср, 13.02.2019
  • Кинозал
  • Оскар
  • Угадайте, какой фильм станет лучшим фильмом года и получит «Оскар», а мы подарим вам суперприз от кино Apollo!

Угадайте, какой фильм станет лучшим фильмом года и получит «Оскар», а мы подарим вам суперприз от кино Apollo!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Apollo

Уже совсем скоро, 24 февраля, состоится торжественная церемония вручения награды «Оскар». Всего заветную статуэтку получат 91 номинант.

Угадайте, какой фильм станет лучшим фильмом года и получит «Оскар»! А 25 февраля мы разыграем приз от Apollo кино, куда войдут:

Два билета «Звездные стулья» в кино

Два безалкогольных напитка

Два средних попкорна или две порции начос с соусом

Трансляция церемонии «Оскара» начнется рано утром 25 февраля на канале Filmzone, а также у нас на страничке!

Анкета для розыгрыша ниже!

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ