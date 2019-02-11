Джеймс Кэмерон раскрыл рабочее название нового «Терминатора»

Тим Миллер занимает режиссерское кресло картины, а Кэмерон присматривает за проектом в качестве продюсера. При этом он не пытается контролировать съемки и не мешает Миллеру работать. Кэмерон уверен, что режиссер «Дэдпула» снимет достойное продолжение франшизы, пишет Kinopoisk.ru.

«Тим — очень упрямый и уверенный в себе режиссер, у него хватает своих идей для фильма, — говорит Кэмерон. — Я что-то вроде Pips, а он — Глэдис (Кэмерон имеет в виду группу Gladys Knight & The Pips — Прим. ред.)».

Сюжет перезапуска не раскрывается. Известно, что сюжет нового фильма проигнорирует третий, четвертый и пятый фильмы и вместо этого продолжит историю «Терминатора 2». Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон вновь появятся на экране в знакомых ролях.