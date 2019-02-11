Чаки вернулся: появился жуткий тизер перезапуска хоррора «Детская игра»

В ролике мы видим мальчика Энди (Гэбриел Бейтман) и его маму Карен (Обри Плаза) и намеки на новый внешний вид Чаки. Вместо того, чтобы быть одержимым духом убийцы-маньяка Чарльза Ли Рэя, кукла оживет с помощью современных технологий, а его склонность к насилию будет вызвана багом в программном коде модели, пишет Segodnya.ua.