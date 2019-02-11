Разведенная женщина средних лет Глория Белл вдруг сталкивается с любовью и новыми проблемами

В одном из таких клубов она встречает Арнольда (Джон Туртурро, «Под маской жиголо», «Трансформеры: Последний рыцарь»), и это знакомство неожиданно перерастает в романтические отношения, полные радостей зарождающейся любви и сложностей, связанных со свиданиями, самовосприятием и прежними семьями.

Обладатель «Оскара» режиссер Себастьян Лелио («Фантастическая женщина», «Неповиновение») снял тонкую романтическую комедию, доказывающую, что любовь может нагрянуть когда угодно, что отношения никогда не бывают простыми, и что тебя ничто не выбьет из колеи - если ты продолжишь танцевать.