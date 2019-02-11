Трейлер «Аладдина»: а вот и Джинни!

Аладдин и не подозревает, что под личиной старца скрывается визирь Аграбы Джафар (Марван Кензари), а лампа — сосуд для могущественного джинна, способного исполнить любое желание своего хозяина. Джафар планирует с его помощью захватить власть, но вместо этого лампа оказывается у воришки. В скором времени в Аграбе появится новый загадочный принц, который желает взять в жены принцессу Жасмин (Наоми Скотт), передает Kinopoisk.ru.

Молодой воришка Аладдин (Мена Массуд) живет на улицах жаркой Аграбы и мечтает когда-нибудь поселиться в роскошных палатах султанского дворца. Неожиданно к нему за помощью обращается загадочный старик, который сулит юноше несметные богатства, если тот поможет ему достать из волшебной пещеры старую лампу.

Аладдин и не подозревает, что под личиной старца скрывается визирь Аграбы Джафар (Марван Кензари), а лампа — сосуд для могущественного джинна, способного исполнить любое желание своего хозяина. Джафар планирует с его помощью захватить власть, но вместо этого лампа оказывается у воришки. В скором времени в Аграбе появится новый загадочный принц, который желает взять в жены принцессу Жасмин (Наоми Скотт).

«Аладдин» Гая Ричи — игровой ремейк классического мультфильма 1992 года. Анимационная лента оказалась настоящим хитом проката, собрав в мире 504 млн долларов при бюджете в 28 млн долларов. «Аладдин» был номинирован на премию «Оскар» и даже одержал победу в категориях «Лучшая песня» и «Лучший оригинальный саундтрек».