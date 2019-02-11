«Рома» обошла «Фаворитку» в борьбе за премию BAFTA

Лидировавшая по номинациям «Фаворитка» получила награду в категории «Лучший британский фильм» и взяла оба приза за лучших актрис (Оливия Колман и Рэйчел Вайс). Историческая лента Йоргоса Лантимоса также победила в художественных номинациях, включая «Лучший дизайн костюмов» и «Лучший грим и прически», пишет Kinopoisk.ru.

Среди актерских номинаций лидируют музыканты. Британские академики отметили Рами Малека, сыгравшего Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», и Махершалу Али, исполнителя роли пианиста доктора Дона Ширли в «Зеленой книге».

Летишиа Райт по результатам зрительского голосования названа главной восходящей звездой.

Список победителей в основных номинациях выглядит следующим образом:

Лучший фильм

«Рома»

«Звезда родилась»

«Зеленая книга»

«Фаворитка»

«Черный клановец»

Лучший британский фильм

«Фаворитка»

«Богемская рапсодия»

«Зверь»

«Маккуин»

«Стэн и Олли»

«Тебя никогда здесь не было»

Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера

«Зверь» — режиссер и сценарист Майкл Пирс, продюсер Лорен Дарк

«Камбоджийская весна» — режиссер, сценарист и продюсер Кристофер Келли

«Отступничество» — режиссер и сценарист Дэниэл Кокотайло

«Пили» — режиссер и сценарист Лиэнн Уэлэм, продюсер Софи Харман

«Рэй и Лиз» — режиссер и сценарист Ричард Биллингэм, продюсер Жак Дэвис

Лучший фильм на иностранном языке

«Рома»

«Догмэн»

«Капернаум»

«Магазинные воришки»

«Холодная война»

Лучший документальный фильм

«Свободный подъём в одиночку»

«RBG»

«Маккуин»

«Они никогда не станут старше»

«Три одинаковых незнакомца»

Лучший анимационный фильм

«Человек-паук: Через вселенные»

«Остров собак»

«Суперсемейка 2»

Лучший режиссер

Альфонсо Куарон — «Рома»

Брэдли Купер — «Звезда родилась»

Йоргос Лантимос — «Фаворитка»

Павел Павликовский — «Холодная война»

Спайк Ли — «Черный клановец»

Лучший оригинальный сценарий

«Фаворитка»

«Власть»

«Зеленая книга»

«Рома»

«Холодная война»

Лучший адаптированный сценарий

«Черный клановец»

«Если Бил-стрит могла бы заговорить»

«Звезда родилась»

«Сможете ли вы меня простить?»

«Человек на Луне»

Лучшая актриса

Оливия Колман — «Фаворитка»

Виола Дэвис — «Вдовы»

Гленн Клоуз — «Жена»

Леди Гага — «Звезда родилась»

Мелисса МакКарти — «Сможете ли вы меня простить?»

Оливия Колман / Фото: Getty ImagesОливия Колман / Фото: Getty Images

Лучший актер

Рами Малек — «Богемская рапсодия»

Брэдли Купер — «Звезда родилась»

Вигго Мортенсен — «Зеленая книга»

Кристиан Бэйл — «Власть»

Стив Куган — «Стэн и Олли»

Лучшая актриса второго плана

Рэйчел Вайс — «Фаворитка»

Клер Фой — «Человек на Луне»

Марго Робби — «Две королевы»

Эми Адамс — «Власть»

Эмма Стоун — «Фаворитка»

Лучший актер второго плана

Махершала Али — «Зеленая книга»

Адам Драйвер — «Черный клановец»

Ричард Э. Грант — «Сможете ли вы меня простить?»

Сэм Рокуэлл — «Власть»

Тимоти Шаламе — «Красивый мальчик»

Лучший композитор

«Звезда родилась»

«Если Бил-стрит могла бы заговорить»

«Мэри Поппинс возвращается»

«Остров собак»

«Черный клановец»

Лучшая операторская работа

«Рома»

«Богемская рапсодия»

«Фаворитка»

«Холодная война»

«Человек на Луне»

Лучший монтаж

«Власть»

«Богемская рапсодия»

«Рома»

«Фаворитка»

«Человек на Луне»

Лучшая работа художника-постановщика

«Фаворитка»

«Мэри Поппинс возвращается»

«Рома»

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

«Человек на Луне»

Лучший дизайн костюмов

«Фаворитка»

«Баллада Бастера Скраггса»

«Богемская рапсодия»

«Две королевы»

«Мэри Поппинс возвращается»

Лучший грим/прически

«Фаворитка»

«Богемская рапсодия»

«Власть»

«Две королевы»

«Стэн и Олли»

Лучший звук

«Богемская рапсодия»

«Звезда родилась»

«Миссия невыполнима: Последствия»

«Тихое место»

«Человек на Луне»

Лучшие визуальные эффекты

«Черная Пантера»

«Мстители: Война бесконечности»

«Первому игроку приготовиться»

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

«Человек на Луне»

Восходящая звезда 2019 года (зрительское голосование)

Летишиа Райт

Барри Кеоган

Джесси Бакли

Лакит Стэнфилд