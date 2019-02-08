Киновыходные: приходите посмотреть эстонское кино

И снова долгожданные выходные! Спешите в кино, ведь там так много интересного.
Предлагаем вам подборку новых фильмов, наверняка, любой найдет для себя что-то интересное.
«Настоящая жизнь Йоханнеса Пяасуке» - это приключенческая трагикомедия о первом эстонском киношнике, о том, как он с камерой наперевес искал счастье.
«Лего. Фильм-2» - продолжение отличного мультфильма, когда-то доказавшего, что даже реклама конструктора может быть смешной и невероятно креативной.
«Cнежная охота» - добро пожаловать в Кехо - фешенебельный горнолыжный курорт в Скалистых горах. Местная полиция привыкла к тому, что здесь ничего не происходит - до тех пор пока сына водителя снегоуборщика Нелса Коксмана (Лиам Нисон) не убивают по приказу Викинга (Том Бейтман), эксцентричного наркобарона.
«Стэн и Олли» - Худой британец Стэн Лорел и полный американец Оливер Харди стали одним из самых известных дуэтов американского классического кинематографа. До 1940 года они снимались на студии Roach, затем появились в восьми комедиях студий Fox и MGM, но к середине 1940-х они завязали с кинематографом и начали выступать вживую. История о том, что происходило за сценой, и как на самом деле жили люди, привыкшие смешить людей.
«Лотте и пропавшие драконы» - В новом полюбившемся маленьким жителям Эстонии мультфильме у собачки Лотте появится сестричка Роози. В деревню изобретателей приедут ученые - еноты Карл рыба Виктор - они принимают участие в конкурсе на лучшее исполнение народных песен. Лотте и Роози решаются помочь ученым. Впереди их ждут интересные и необычные приключения.